Названа самая популярная книга у пассажиров московских электричек

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-22T11:26:20+03:00

При этом за апрель этого года пассажиры скачали на свои гаджеты более 30 тысяч электронных книг

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Представители "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК) рассказали о самой популярной книге среди среди пользователей приложения "Расписание и билеты ЦППК" в первом полугодии текущего года. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Оказалось, что самой популярной книгой среди пассажиров, пользующихся приложением, за последние полгода стал роман "Остаток дня" Кадзуо Исигуро. С начала текущего года его скачали более 3,4 тысяч пользователей. Также в пятерку самых популярных книг вошли "Географ глобус пропил" Алексея Иванова (3,3 тысячи), "Девушка из Бруклина" Гийома Мюссо (3 тысячи), "Дверь в лето" Роберта Хайнлайна (2,7 тысячи) и "Между нами горы" Чарльза Мартина (2,4 тысячи).

Сетевое издание m24.ru, в свою очередь, отмечает, что рекордным месяцем по загрузкам стал апрель: тогда за месяц пользователи скачали более 30 тысяч электронных книг. Загрузка ста электронных книг с помощью приложения ЦППК доступна в разделе "Книги бесплатно", запущенном в октябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU