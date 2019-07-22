2019-07-22T11:56:44+03:00
Происшествия

На севере Москвы нашли тело женщины без головы

По данному факту проводится проверка
Александр ДЖУМАЕВ
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Труп был обнаружен в воскресенье, 21 июля, в районе Новодачной улицыТруп был обнаружен в воскресенье, 21 июля, в районе Новодачной улицыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На севере Москвы было обнаружено обезглавленное тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России (СК).

Сообщается, что труп был обнаружен в воскресенье, 21 июля, в районе Новодачной улицы. Личность погибшей 31-летней женщины уже установлена, в настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

"В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.", - отмечается в заявлении СК.

Ранее сайт kp.ru сообщал об обнаружении в Москве трупа помощника прокурора. Согласно данным экспертизы, накануне смерти 23-летний мужчина был избит; также сообщалось, что во рту погибшего был обнаружен галстук. Впоследствии полиция задержала подозреваемого в убийстве - приятеля погибшего, также работавшего в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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