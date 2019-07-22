На севере Москвы нашли тело женщины без головы
На севере Москвы было обнаружено обезглавленное тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России (СК).
Сообщается, что труп был обнаружен в воскресенье, 21 июля, в районе Новодачной улицы. Личность погибшей 31-летней женщины уже установлена, в настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.
"В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.", - отмечается в заявлении СК.
Ранее сайт kp.ru сообщал об обнаружении в Москве трупа помощника прокурора. Согласно данным экспертизы, накануне смерти 23-летний мужчина был избит; также сообщалось, что во рту погибшего был обнаружен галстук. Впоследствии полиция задержала подозреваемого в убийстве - приятеля погибшего, также работавшего в прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU