Похититель картины Куинджи возместил государству стоимость реставрации полотна

СЕГОДНЯ 15:36 2019-07-22T15:36:32+03:00

Кража картины "Ай-Петри. Крым" состоялась в конце января этого года. Фото: АГН Москва

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Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Денис Чуприков возместил государству причиненный ущерб в размере 13 тысяч рублей. Об этом сообщила в ходе заседания Замоскворецкого суда столицы его адвокат Светлана Горбунова.

"Это стоимость восстановительных работ", - приводит слова юриста агентство РИА Новости. Сам Чуприков ранее признал себя виновным, а также объяснил свой поступок желанием привлечь к себе внимание; по результатам экспертизы он был признан вменяемым.

Кража картины "Ай-Петри. Крым" состоялась в конце января этого года. Как сообщает сайт argumenti.ru, мужчине удалось беспрепятственно вынести полотно из зала. Полицейские задержали уроженца Крыма Чуприкова в Одинцовском районе Подмосковья на следующий день после совершения преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU