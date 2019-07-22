2019-07-22T15:55:30+03:00
Происшествия

Бывший военный радиоинженер из Подмосковья угрожал взорвать банк из-за 300 рублей

По данному факту подполковника в отставке привлекли к административной ответственности
Александр ДЖУМАЕВ
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Подполковник в отставке из Подмосковья угрожал взорвать банк из-за 300 рублейПодполковник в отставке из Подмосковья угрожал взорвать банк из-за 300 рублейФото: СОЦСЕТИ
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В подмосковном Нахабино полицейские задержали 45-летнего подполковника в отставке, который ранее угрожал взорвать офис банка, расположенный в торговом центре в столичном районе Митино. Об этом kp.ru сообщил осведомленный источник в правоохранительных органах.

Сам задержанный заявил, что причиной этого поступка был конфликт с сотрудниками банка. В начале июля этого года мужчина несколько раз пытался снять в офисе с заблокированной карты 300 рублей, после чего вступал в конфликты с сотрудниками банка. Спустя некоторое время он решил, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонить на горячую линию банка и сообщить о минировании; в разговоре с оператором он подчеркивал, что имеет образование военного радиоинженера, в связи с чем обладает навыками для осуществления своего замысла.

После звонка экс-подполковника работники банка были эвакуированы. На место происшествия были вызваны полицейские, в том числе кинолог с собакой. За это правонарушение бывшего военного приговорили к административной ответственности по факту появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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