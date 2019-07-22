В Жуковском ищут новый дом псу, который выжил в страшном пожаре

СЕГОДНЯ 16:09 2019-07-22T16:09:51+03:00

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Жители Жуковского ищут новый дом псу Шерлоку, который выжил в пожаре, разгоревшемся в одном из частных домов. Сейчас домашний питомец живет на пепелище в вольере.

Как сообщает издание "Подмосковье сегодня", в результате пожара погибли пятеро из семи членов семьи Федоровых, где жил Шерлок. Выжить удалось только отцу семейства и старшему сыну, который в момент начала пожара спали на первом этаже; сейчас мужчинам пришлось временно сменить место жительства.

За Шерлоком сейчас присматривают соседи, однако они не могут круглосуточно ухаживать за собакой. "Мы выгуливаем его и кормим, но псу нужен дом. В квартиру его забирать нельзя – он всегда жил в вольере. Оставлять собаку одну взаперти и приезжать к ней два раза в сутки тоже считаю жестоким. Семья переживает за питомца, даже готова построить для него вольер", - рассказывает местный житель Вадим Ермаков. По его словам, приютить Шерлока готовы уже несколько человек.

ИСТОЧНИК KP.RU