2019-07-22T18:15:18+03:00
Общество

«Один день в Москве»: в Зарядье запустили новые экскурсии в формате «эконом» и «премиум»

Погулять возле Кремля и посетить медиакомплекс «Полет»
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Отдыхающая в парке Зарядье.Отдыхающая в парке Зарядье.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Новые экскурсии по Москве можно заказать в парке «Зарядье». Они рассчитаны на туристов, у которых для экскурсий времени ограничено. Москва для гостей города, как правило, начинается c сердца города — Красной площади. А вот куда идти дальше?

- Парк «Зарядье» включил в линейку продаж самые востребованные маршруты по Москве, рассчитанные в первую очередь на организованные группы из числа гостей столицы, - рассказали «Комсомольской правде» в парке «Зарядье».

К тому же в парке предложат пообедать с видом на реку Москву, а после покупки сувениров прокатиться на теплоходе по реке от нового причала «Зарядье».

Маршрут

«Александровский сад – Красная площадь – парк «Зарядье». Экскурсия начнется на Манежной площади от Кутафьей башни. Предусмотрена прогулка по Александровскому саду, знакомство с памятниками воинской славы прошлых столетий, с историей и архитектурой древнего Кремля и Красной площади. Дальше от знаменитого Храма Василия Блаженного по Васильевскому спуску в парк «Зарядье».

Варианты пакетов:

Комбинированный экскурсионный пакет «Один день в Москве» предложен в двух вариантах в зависимости от бюджета и времени пребывания в Москве.

1. Пакет «Эконом» - экскурсия «Александровский сад – Красная площадь –парк "Зарядье» и обзорная прогулка по парку «Зарядье» с подъемом на знаменитую стену Китай-города, а также посещением Подземного музея "Зарядье".

Когда: в любой день по запросам от организованных групп от 15 до 25 человек по предварительной заявке, экскурсия рассчитана на посетителей 12+.

Стоимость: 910 рублей с человека

2. Пакет «Премиум» - включает в себя программу «Эконом», но с возможностью посещения медиакомплексов «Полет» и «Машина времени».

Когда: в любой день по запросам от организованных групп от 15 до 25 человек по предварительной заявке, экскурсия рассчитана на посетителей 12+.

Стоимость: 2040 рублей с человека

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Десятилетняя девочка попыталась сбежать из Подольска в Брянск на велосипеде
В Жуковском ищут новый дом псу, который выжил в страшном пожаре
Синоптики рассказали о погоде в Москве до конца июля
Бывший военный радиоинженер из Подмосковья угрожал взорвать банк из-за 300 рублей
Похититель картины Куинджи возместил государству стоимость реставрации полотна
В переходе у ТЦ "Охотный ряд" молодой человек убил охранника
Находившийся в розыске мужчина попытался попасть на Metallica, но его задержали
На юго-западе Москвы двухлетняя малышка упала с 5 этажа и выжила
Полиция задержала бойца ММА из Петербурга за неоднозначные татуировки
Опубликован список самых загруженных автодорог Москвы в июле
На севере Москвы нашли тело женщины без головы
В Москве задержали безработных на автомобиле Porsche с мужчиной в багажнике
Названа самая популярная книга у пассажиров московских электричек
В столичных парках отремонтировали более 90 километров велодорожек
Из-за схода вагонов на СЖД задерживаются поезда в сторону Москвы и обратно
Фестивали в Парке Горького посетили почти 80 тысяч человек
«Цветочный джем» украсил улицы Москвы
На ВДНХ покажут часы Гагарина и Королева
В Парке Горького началось самое сладкое сражение года
В московском «Эрмитаже» сделают открытые галереи
Самый большой в Европе теннисный клуб создадут в «Лужниках»
Битву тортов можно будет посмотреть онлайн
В Московском зоопарке могут поселиться коалы
В Подмосковье осудили банду мошенников, продававших фальшивые обереги