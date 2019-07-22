«Один день в Москве»: в Зарядье запустили новые экскурсии в формате «эконом» и «премиум»

СЕГОДНЯ 18:15 2019-07-22T18:15:18+03:00

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Новые экскурсии по Москве можно заказать в парке «Зарядье». Они рассчитаны на туристов, у которых для экскурсий времени ограничено. Москва для гостей города, как правило, начинается c сердца города — Красной площади. А вот куда идти дальше?

- Парк «Зарядье» включил в линейку продаж самые востребованные маршруты по Москве, рассчитанные в первую очередь на организованные группы из числа гостей столицы, - рассказали «Комсомольской правде» в парке «Зарядье».

К тому же в парке предложат пообедать с видом на реку Москву, а после покупки сувениров прокатиться на теплоходе по реке от нового причала «Зарядье».

Маршрут

«Александровский сад – Красная площадь – парк «Зарядье». Экскурсия начнется на Манежной площади от Кутафьей башни. Предусмотрена прогулка по Александровскому саду, знакомство с памятниками воинской славы прошлых столетий, с историей и архитектурой древнего Кремля и Красной площади. Дальше от знаменитого Храма Василия Блаженного по Васильевскому спуску в парк «Зарядье».

Варианты пакетов:

Комбинированный экскурсионный пакет «Один день в Москве» предложен в двух вариантах в зависимости от бюджета и времени пребывания в Москве.

1. Пакет «Эконом» - экскурсия «Александровский сад – Красная площадь –парк "Зарядье» и обзорная прогулка по парку «Зарядье» с подъемом на знаменитую стену Китай-города, а также посещением Подземного музея "Зарядье".

Когда: в любой день по запросам от организованных групп от 15 до 25 человек по предварительной заявке, экскурсия рассчитана на посетителей 12+.

Стоимость: 910 рублей с человека

2. Пакет «Премиум» - включает в себя программу «Эконом», но с возможностью посещения медиакомплексов «Полет» и «Машина времени».

Когда: в любой день по запросам от организованных групп от 15 до 25 человек по предварительной заявке, экскурсия рассчитана на посетителей 12+.

Стоимость: 2040 рублей с человека

ИСТОЧНИК KP.RU