2019-07-22T19:20:27+03:00
Происшествия

Москвичи на Porsche избили сотрудника ФСИН и затолкали его в багажник

Мужчина заснял на видео, как машина выехала на встречку через двойную сплошную - водитель требовал удалить запись
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль вскоре после поступления сообщения о похищении человекаСотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль вскоре после поступления сообщения о похищении человекаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Появились подробности избиения москвича, найденного сотрудниками Госавтоинспекции в багажнике автомобиля Posche Cayenne.

Сайт kp.ru писал, что очевидцы сообщили о нападении на мужчину в районе Литовского бульвара, а спустя несколько минут замеченная на месте преступления машина была задержана возле станции метро "Теплый стан". В багажнике действительно обнаружили мужчину. Им оказался 34-летний сотрудник Федеральной службы исполнения наказания.

Сам пострадавший рассказал, что рано утром возвращался домой после ночных посиделок с другом в кафе. В какой-то момент он увидел, как дорогой кроссовер на огромной скорости пересекает двойную сплошную и вылетает на опустевшую встречную полосу.

Очевидец решил заснять нарушение, что очень понравилось 22-летнему безработному водителю и его 24-летнему пассажиру, которые возвращались из ресторана, где праздновали день рождения общего знакомого. Молодые люди потребовали от сотрудника ФСИН удалить видео, а потом набросились на него с кулаками и запихали в багажник автомобиля.

К счастью, другие прохожие успели запомнить машину. Сам пострадавший отделался разбитой головой и вывихом локтя и ушел на больничный. Водитель Posche извинился перед мужчиной и переложил всю вину на товарища. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Похищение", передает mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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