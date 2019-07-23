Москва вошла в список самых посещаемых столиц на планете

СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-23T10:34:43+03:00

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Москва вошла в список самых посещаемых столиц мира. Об этом сообщает сервис для организации путешествий momondo.ru.

Сообщается, что российская столица заняла 19-ю строчку в списке городов Европы по востребованности и 31-ю - среди самых востребованных городов мира. таким образом, Москва вошла в топ-20 самых посещаемых столиц мира. Первые три позиции в рейтинге заняли Лондон, Париж и Амстердам.

"Известия" также отмечают, что Москва заняла седьмую строчку в общеевропейском рейтинге городов по доступности отелей высшей категории. При этом средняя стоимость ночи в московском отеле составила примерно 5 тысяч рублей, что позволило российской столице оказаться на 25-м месте в общемировом списке из 50 самых доступных для туристов столиц в мире.

По данным сервиса, самыми дорогими для проживания гостей стали столицы Монако, Багамских и Сейшельских островов, Израиля и острова Маврикий. Ночь в отеле в этих городах будет стоить от 13900 до 26800 рублей. Самые дешевые отели расположены в столицах Лаоса, Казахстана, Камбоджи, Турции и Индонезии: ночь в них в среднем обойдется в сумму от 2400 до 3500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU