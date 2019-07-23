Круизный теплоход сломался и встал посреди канала имени Москвы
В Московской области по техническим причинам остановился теплоход "Афанасий Никитин". Как сообщают очевидцы событий, инцидент произошел в районе подмосковной деревни Витенево на канале имени Москвы.
Круизный теплоход сломался и встал посреди канала имени Москвы
Сообщается, что теплоход следовал из Нижнего Новгорода в Москву. По предварительным данным, причиной остановки стало обесточивание судна; "Афанасий Никитин" остановился посередине канала и перекрыл движение другим водным транспортным средствам.
Судно "Афанасий Никитин" направлялось из Нижнего Новгорода в Москву
Сведений о количестве пассажиров на борту теплохода пока нет. Причины случившегося выясняются.
Ранее сайт kp.ru сообщал о спасательной операции на теплоходе "Василий Чапаев" в Татарстане. На шедшем по Волге по маршруту "Москва - Тетюши" пассажирском судне возник пожар, из-за чего пассажиров пришлось пересадить на другой теплоход. Всего на борту было 129 человек, пострадавших среди них не было.
ИСТОЧНИК KP.RU