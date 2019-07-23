СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-23T10:55:50+03:00

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В Московской области по техническим причинам остановился теплоход "Афанасий Никитин". Как сообщают очевидцы событий, инцидент произошел в районе подмосковной деревни Витенево на канале имени Москвы.

Круизный теплоход сломался и встал посреди канала имени Москвы

Сообщается, что теплоход следовал из Нижнего Новгорода в Москву. По предварительным данным, причиной остановки стало обесточивание судна; "Афанасий Никитин" остановился посередине канала и перекрыл движение другим водным транспортным средствам.

Судно "Афанасий Никитин" направлялось из Нижнего Новгорода в Москву

Сведений о количестве пассажиров на борту теплохода пока нет. Причины случившегося выясняются.

Ранее сайт kp.ru сообщал о спасательной операции на теплоходе "Василий Чапаев" в Татарстане. На шедшем по Волге по маршруту "Москва - Тетюши" пассажирском судне возник пожар, из-за чего пассажиров пришлось пересадить на другой теплоход. Всего на борту было 129 человек, пострадавших среди них не было.

ИСТОЧНИК KP.RU