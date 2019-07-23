Полиция проводит проверку по факту массового отравления кошек на севере Москвы

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-23T13:33:26+03:00

В районе Аэропорт за последние полтора месяца погибли не менее 50 животных

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Сотрудники отдела МВД по столичному району Аэропорт начали проверку после обращения жителей района о массовой гибели кошек. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу московской полиции.

"В отдел МВД по району Аэропорт поступило сообщение от граждан о жестоком обращении с животными. Служба участковых инспекторов проверяет факты, указанные в заявлениях", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что группа местных жителей заявила о готовности обратиться в Государственную Думу для решения проблемы.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, за последние полтора месяца в районе Аэропорт местные жители обнаружили 50 погибших кошек, как бездомных, так и домашних питомцев. По словам очевидцев, животные могли быть отравлены злоумышленниками, поскольку питьевая вода в кошачьих мисках на улицах была окрашена в розовый цвет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/721617" frameborder="0"></iframe> Убивают кошек в районе Аэропорт.

ИСТОЧНИК KP.RU