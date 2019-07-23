Полиция проводит проверку по факту массового отравления кошек на севере Москвы
Сотрудники отдела МВД по столичному району Аэропорт начали проверку после обращения жителей района о массовой гибели кошек. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу московской полиции.
"В отдел МВД по району Аэропорт поступило сообщение от граждан о жестоком обращении с животными. Служба участковых инспекторов проверяет факты, указанные в заявлениях", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что группа местных жителей заявила о готовности обратиться в Государственную Думу для решения проблемы.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, за последние полтора месяца в районе Аэропорт местные жители обнаружили 50 погибших кошек, как бездомных, так и домашних питомцев. По словам очевидцев, животные могли быть отравлены злоумышленниками, поскольку питьевая вода в кошачьих мисках на улицах была окрашена в розовый цвет.
Убивают кошек в районе Аэропорт.
ИСТОЧНИК KP.RU