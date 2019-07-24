Психолог прокомментировал призывы уступать женщинам в метро
Объявления, призывающие уступать места женщинам в поездах метро, могут как пойти на пользу, так и навредить. Об этом РИАМО рассказал ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.
Психолог отметил, что положительной стороной подобных призывов является приучение пассажиров к вежливости, а отрицательной - стресс из-за срабатывания психологической защиты. "С одной стороны – людям нужно говорить и прививать определенные принципы и установки, связанные с вежливостью вообще в межличностных отношениях. С другой стороны, у многих людей срабатывает психологическая защита – сопротивление. Это бывает, когда какие-то воспитательные призывы повторяются слишком часто или же они звучат слишком директивно", - сказал Шабшин.
Специалист добавил, что люди нередко недооценивают физическое состояние некоторых мужчин, которые едут домой после тяжелой работы. Это обстоятельство может вызвать негативную реакцию на просьбу уступить метро.
ИСТОЧНИК KP.RU