2019-07-24T10:20:16+03:00
Общество

Психолог прокомментировал призывы уступать женщинам в метро

По словам Ильи Шабшина, у этих призывов есть как положительные, так и отрицательные стороны
Александр ДЖУМАЕВ
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Объявления, призывающие уступать места женщинам в поездах метро, могут как пойти на пользу, так и навредитьОбъявления, призывающие уступать места женщинам в поездах метро, могут как пойти на пользу, так и навредитьФото: Олег АДАМОВИЧ
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Объявления, призывающие уступать места женщинам в поездах метро, могут как пойти на пользу, так и навредить. Об этом РИАМО рассказал ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

Психолог отметил, что положительной стороной подобных призывов является приучение пассажиров к вежливости, а отрицательной - стресс из-за срабатывания психологической защиты. "С одной стороны – людям нужно говорить и прививать определенные принципы и установки, связанные с вежливостью вообще в межличностных отношениях. С другой стороны, у многих людей срабатывает психологическая защита – сопротивление. Это бывает, когда какие-то воспитательные призывы повторяются слишком часто или же они звучат слишком директивно", - сказал Шабшин.

Специалист добавил, что люди нередко недооценивают физическое состояние некоторых мужчин, которые едут домой после тяжелой работы. Это обстоятельство может вызвать негативную реакцию на просьбу уступить метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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