2019-07-24T10:29:02+03:00
Общество

Оплатить проезд банковской картой теперь можно еще на 30 маршрутах наземного транспорта в Москве

"КП" дает перечень автобусов, трамваев и троллейбусов.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Сегодня оплата проезда бесконтактными банковскими картами доступна уже на 75 маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваевСегодня оплата проезда бесконтактными банковскими картами доступна уже на 75 маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Многим удобнее оплачивать проезд в общественном транспорте банковской картой и мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей. Однако пока в столице это можно сделать не в каждом автобусе или трамвае. Постепенно маршруты оснащают валидаторами нового образца. Такие появились еще на 30 маршрутах наземного транспорта на северо-востоке Москвы.

"Сегодня оплата проезда бесконтактными банковскими картами доступна уже на 75 маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев. Услуга позволяет сделать наземный транспорт еще привлекательнее для горожан. Узнать о возможности оплатить картой горожанам помогут стикеры в салоне, а также иконки платежных систем на валидаторе, – рассказал директор Службы доходов и контроля ГУП "Мосгортранс" Кирилл Кисляков.

Напомним, что стоимость проезда при бесконтактной оплате составляет 42 рубля, что на 13 рублей дешевле, чем при покупке билета у водителя.

Конкретно

Маршруты с возможностью оплаты проезда бесконтактной банковской картой: Автобусы: № А, Б (внутр.), Б (внешн.), м1, м3, м9, м10, т39, 1, 15, 31, 38, 50, 53, 57, 61, 64, 67, 71, 92, 98, 103, 111, 113, 122, 124, 130, 134, 158, 174, 176, 181, 183, 185, 216, 248, 255, 278, 393, 526, 603, 605, 611, 628, 631, 637, 640, 661, 685, 696, 705, 735, 815к, 817, 836, 851, 867, 899, 904, 904к, 908, 909, 911, С6, С10, С12, ночные н1 и н6

Троллейбусы: № 28, 70

Трамваи: № А, 3, 6, 27, 39

ИСТОЧНИК KP.RU

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