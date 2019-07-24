В Парке Горького выставили копию суперкара Bugatti из деталей Lego

СЕГОДНЯ 11:37 2019-07-24T11:37:57+03:00

Необычную машина можно будет увидеть на площадке за Пионерским прудом до воскресенья, 4 августа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Необычную машину можно будет увидеть в парке до 4 августа

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Посетители Парка Горького смогут увидеть выполненную из деталей Lego копию самого быстрого серийного автомобиля в мире - купе Bugatti Chiron. Необычную машина можно будет увидеть на площадке за Пионерским прудом до воскресенья, 4 августа.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, при сборке этой модели было использовано более миллиона кубиков Lego. Ее экстерьер и интерьер практически полностью повторяют настоящий Bugatti Chiron. Модель оснащена небольшим двигателем, позволяющем ей развивать скорость до 20 км/ч, однако перед выставкой его сняли из соображений безопасности.

Настоящий Bugatti Chiron, в свою очередь, оснащаться двигателем объемом 8 литров и мощностью 1500 лошадиных сил. Этот мотор позволяет купе разгоняться до 100 километров в час за 2,5 секунды.

Уникальная модель станет центральной частью экспозиции Lego в Парке Горького. Сетевеое издание m24.ru отмечает, что гости парка смогут увидеть исторические образцы машинок из наборов LEGO, созданных с 1932 года, которые специально привезли в Москву из Дании

ИСТОЧНИК KP.RU