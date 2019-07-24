В Парке Горького выставили копию суперкара Bugatti из деталей Lego
Посетители Парка Горького смогут увидеть выполненную из деталей Lego копию самого быстрого серийного автомобиля в мире - купе Bugatti Chiron. Необычную машина можно будет увидеть на площадке за Пионерским прудом до воскресенья, 4 августа.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, при сборке этой модели было использовано более миллиона кубиков Lego. Ее экстерьер и интерьер практически полностью повторяют настоящий Bugatti Chiron. Модель оснащена небольшим двигателем, позволяющем ей развивать скорость до 20 км/ч, однако перед выставкой его сняли из соображений безопасности.
Настоящий Bugatti Chiron, в свою очередь, оснащаться двигателем объемом 8 литров и мощностью 1500 лошадиных сил. Этот мотор позволяет купе разгоняться до 100 километров в час за 2,5 секунды.
Уникальная модель станет центральной частью экспозиции Lego в Парке Горького. Сетевеое издание m24.ru отмечает, что гости парка смогут увидеть исторические образцы машинок из наборов LEGO, созданных с 1932 года, которые специально привезли в Москву из Дании
ИСТОЧНИК KP.RU