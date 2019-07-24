2019-07-24T13:01:28+03:00
Происшествия

Автомойщик и охранник парковки угнали внедорожник у топ-менеджера правительства Москвы и попали на нем в ДТП

Тем не менее, угонщики вернули автомобиль на парковку
Александр ДЖУМАЕВ
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Автомойщик и охранник парковки угнали внедорожник у топ-менеджера правительства Москвы и попали на нем в ДТПАвтомойщик и охранник парковки угнали внедорожник у топ-менеджера правительства Москвы и попали на нем в ДТПФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В центре Москвы работник автомойки и охранник парковки угнали автомобиль заместителя главы департамента предпринимательства и инновационного развития правительства Москвы Андрея Тихонова. Об этом kp.ru сообщил осведомленный источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что угоном внедорожника мужчины не ограничились: спустя некоторое время они попали в ДТП. Тем не менее, угонщики вернули поврежденный автомобиль на место, откуда он был угнан. После этого их задержали прибывшие по вызову хозяина авто полицейские.

Задержанные признались в совершении преступления. В настоящий момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сайт kp.ru сообщал об ограблении на юго-западе Москвы. Таксист, вооруженный ножом, отобрал у пассажирки деньги и телефон; общая сумма ущерба составила около 37 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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