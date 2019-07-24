Жителя Подмосковья задержали за кражу икон из Троице-Сергиевой лавры

СЕГОДНЯ 13:38 2019-07-24T13:38:58+03:00

Подозреваемый в настоящий момент находится под подпиской о невыезде Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Сергиевом Посаде полицейские задержали подозреваемого в краже икон из Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому району поступило заявление от 42-летнего местного жителя о краже двух икон из лавки паломника, расположенной на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Сумма ущерба составила 40 тыс. руб", - говорится в заявлении.

Впоследствии была установлена причастность задержанного к краже еще двух икон из лавры. По данным полиции, общая сумма ущерба составила 82 тысячи рублей. Сообщается, что мужчина успел продать похищенное и потратить полученные средства на личные нужды.

По факту совершения серии краж сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса России. Подозреваемый в настоящий момент находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU