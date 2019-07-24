2019-07-24T14:28:23+03:00
Общество

В Деревне Смурфиков «Острова Мечты» установили все аттракционы

В тематической зоне появились карусели и колесо обозрения
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Установка аттракционов в тематической зоне началась еще в марте, сейчас завершается монтаж пятого аттракционаУстановка аттракционов в тематической зоне началась еще в марте, сейчас завершается монтаж пятого аттракциона
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В «Деревне Смурфиков» парка «Остров Мечты» завершен монтаж итальянских аттракционов. Уже установлены карусели «Сумасшедшее изобретение Мастера» и «Поющая карусель», «Полет с аистами» и колесо обозрения «Ветряная мельница Смурфика - фермера».

- Установка аттракционов в тематической зоне началась еще в марте, сейчас завершается монтаж пятого аттракциона. В течение июля – августа планируется закончить работы, - рассказали «КП» в пресс-службе парка «Остров Мечты».

«Деревня Смурфиков» будет находится в центральной части парка, это около 3500 квадратных метров. Здесь же в ближайшее время завершат работы по созданию детской игровой площадки, кафе «Сладости от Смурфетты». Установят киоски со Смурфной ватой, сувенирный магазин «Дом Папы Смурфа». Дети также смогут посетить домик Смурфетты и заглянуть в окно мастерской главного изобретателя в Деревне Смурфов.

Все аттракционы напоминают сказочные объекты - это гриб, аисты, парящие над деревней, таинственная башня Гаргамеля, скрывающая секретную лабораторию по приготовлению волшебных зелий.

Деревня Смурфиков – это настоящий оазис, где поселятся маленькие сказочные существа Фото: предоставлено пресс-службой

Деревня Смурфиков – это настоящий оазис, где поселятся маленькие сказочные существаФото: предоставлено пресс-службой

Первым в зоне Смурфиков смонтировали аттракцион «Башня Гаргамеля», сейчас он уже на этапе внутренних отделочных работ. В чем суть аттракциона? Это небольшая башня падения, рассчитанная на детскую аудиторию - фантазийный мир злого волшебника Гаргамеля, который пытается уничтожить Смурфиков. Главная задача - спасти Смурфиков.

Еще один аттракцион – «Сумасшедшее изобретение Мастера». Это карусель, состоящая из 16 тележек с необычным дизайном: они имеют форму ягод клубники, различных сладостей и фруктовых десертов. «Поющая карусель» представляет собой цепочную карусель с 20 посадочными местами — у нее форма гриба с ярко-оранжевой шляпкой. Детское колесо обозрения «Ветряная мельница Смурфика-фермера» - это 8 кабинок на 32 человека. Аттракцион «Полет с аистами» позволит отправиться в полет вместе со Смурфами под крыльями аистов.

- Деревня Смурфиков – это настоящий оазис, где поселятся маленькие сказочные существа. Здесь нет экстремальных аттракционов, все они довольно спокойные и будут доступны детям ростом от 1 – 1,1 метра, - рассказал Иван Шоль, технический директор тематического парка «Остров Мечты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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