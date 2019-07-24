2019-07-24T14:55:11+03:00
Общество

За 2018 год в московских гостиницах остановились 12 млн туристов

С 2019 по 2020 год в столице появится 41 новый отель
Александр ДЖУМАЕВ
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Всего за 2018 год Москву посетили 23,5 млн туристовВсего за 2018 год Москву посетили 23,5 млн туристовФото: REUTERS
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За 2018 год в отелях Москвы остановились 12 миллионов туристов. Об этом заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Растущая конкуренция за туристов, более 12 миллионов которых в 2018 году останавливались в московских гостиничных объектах, дает возможность объектам размещения держать доступные цены и тем самым увеличивать туристическую привлекательность Москвы. По итогам прошлого года годовой объем туристского потребления – то есть расходов туристов в столице – оказался рекордным и составил 864 млрд рублей", - рассказал Ефимов.

Сообщается, что с 2011 года в Москве появились 53 новые гостиницы, а в 2019-2020 годах в столице появится еще 41 отель. Загрузка гостиниц при этом в прошлом году составила 77%. "Доходы гостиничной сети города с 2014 года выросли на 65% или на 36 млрд рублей и составили по итогам 2018 года 91 млрд рублей", - отметил глава департамента экономической политики и развития города столичной мэрии Денис Тихонов.

Всего за 2018 год Москву посетили 23,5 млн туристов, 5,5 млн из которых были иностранцами. Благодаря туристам бюджет столицы пополнился на 118 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2010 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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