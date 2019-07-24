2019-07-24T16:16:31+03:00
Происшествия

В Серпухове полицейские задержали двух рабовладельцев

По данному факту было возбуждено уголовное дело [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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В Серпухове полицейские задержали двух граждан Таджикистана по подозрению в использовании рабского трудаВ Серпухове полицейские задержали двух граждан Таджикистана по подозрению в использовании рабского трудаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Серпухове полицейские задержали двух граждан Таджикистана по подозрению в использовании рабского труда. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Московской области.

"Сотрудниками УУР ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Серпуховское» в результате спланированной спецоперации по освобождению мигрантов установлены и задержаны 51-летняя женщина и её 29-летний сын – уроженцы одной из Республик Средней Азии, подозреваемые в совершении противоправного деяния", - говорится в сообщении.

Установлено, что задержанные привезли в Московскую область нескольких граждан Узбекистана, пообещав заплатить им не менее 250 долларов за 15 дней работы. По прибытии у потерпевших забрали документы, а после месяца работы не заплатили деньги. Четверым из них удалось обратиться в полицию, после чего злоумышленников задержали, сообщает "Подмосковье сегодня".

В Серпухове задержали уроженца Средней Азии, державшего рабов.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящий момент ведутся допросы задержанных, устанавливается точное количество потерпевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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