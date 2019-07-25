В Подмосковье полицейские задержали группу вымогателей

СЕГОДНЯ 10:07 2019-07-25T10:07:20+03:00

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В Талдомском районе Подмосковья полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сообщается, что стражи порядка задержали 49-летнего "лидера уголовно-преступной среды", а также двух мужчин в возрасте 28 и 29 лет, один из которых ранее был судим. "Установлено, что злоумышленники, угрожая физической расправой и порчей имущества, а также демонстрируя предмет, конструктивно схожий с пистолетом, систематически вымогали у двух местных жителей, занимающихся продажей продуктов питания в районе п. Полуденовка, денежные средства за оказание криминального покровительства", - говорится в сообщении.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли мобильные телефоны, пневматическую винтовку, охотничье ружье, нож, планшеты и SIM-карты. По данному факту следствие МВД возбудило уголовное дело о вымогательстве; сами подозреваемые в настоящий момент находятся под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU