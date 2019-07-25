2019-07-25T10:22:05+03:00
Общество

В 2019 году в Москве появится 3 млн квадратных метров дорожной разметки

Разметку уже нанесли на некоторые основные магистрали столицы
Александр ДЖУМАЕВ
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В 2019 году в столице появится более 3 млн квадратных метров дорожной разметкиВ 2019 году в столице появится более 3 млн квадратных метров дорожной разметкиФото: Иван ПРОХОРОВ
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В 2019 году в столице появится более 3 млн квадратных метров дорожной разметки. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"«В текущем году специалистами Комплекса городского хозяйства Москвы будет обновлена дорожная разметка на 4 тысячах объектов. Общая площадь нанесения превысит 3 миллиона квадратных метров", - сказал чиновник.

Отмечается, что разметка уже нанесена на некоторые основные магистрали столицы, такие как Ленинский и Кутузовский проспекты, дороги около социально значимых объектов, а также на пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. "Разметка на городских объектах выполняется долговечными пластичными материалами преимущественно ночью, в наименее загруженные часы, чтобы избежать длительного ограничения движения в местах проведения работ»", - сказал Бирюков.

Стоит отметить, что суммарная протяжённость столичных улиц, где появится новая дорожная разметка, составит 4500 км. Это значение равно расстоянию от Москвы до Лиссабона на автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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