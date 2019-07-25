2019-07-25T10:50:55+03:00
Происшествия

В МЧС опровергли информацию о крупном лесном пожаре в Москве

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 360 квадратных метров
Александр ДЖУМАЕВ
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Площадь пожара составляет 360 квадратных метровПлощадь пожара составляет 360 квадратных метровФото: Михаил ФРОЛОВ
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Представители столичного управления МЧС опровергли информацию о крупном лесном пожаре на западе Москвы. Как сообщает агентство РИА Новости, очевидцы приняли за пожар учения сотрудников службы.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Тропарево возник лесной пожар, охвативший около 360 квадратных метров. Согласно имевшейся информации, в непосредственной близости от пожара, на улице Академика Анохина, находятся два детских сада. Огонь им в настоящий момент не угрожает.

Напомним, сайт kp.ru ранее сообщал о пожаре в общежитии войск национальной гвардии в столичном районе Лефортово. Согласно данным экстренных служб столицы, площадь пожара составила около двух квадратных метров, причиной пожара стало горение лакокрасочных изделий. В результате пожара за медицинской помощью обратились три человека; возгорание удалось ликвидировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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