2019-07-25T14:00:50+03:00
Общество

Геннадий Зюганов призвал к честной политической борьбе в рамках закона

Лидер КПРФ осудил проведение протестных акций, нарушающих закон
Мария ИГНАТЬЕВА
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Геннадий Зюганов.Геннадий Зюганов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что любая протестная акция должна быть организована в рамках закона. Политик считает, что если акция нарушает закон, то это хулиганство, а не попытка стать зарегистрированным в кандидаты депутата в Мосгордуму.

- Любая акция способствует тому, чтобы продвинуться. Но если ты действуешь не в рамках закона, занимаешься хулиганством и нарушением закона, то это скорее способ попасть за решетку нежели быть зарегистрированным. Всегда есть возможность собраться, организоваться и защищать свои интересы вполне законными способами. Я за то, чтобы проводить такого рода мероприятия, но проводить в рамках закона и отвечать каждому за то, что делаешь, - сказал Геннадий Зюганов.

Политик даже сравнил митинги с акциями протеста в Грузии, отметив, что формы протеста имеют разный характер.

- Встречи с депутатами законны, заявку подавайте вовремя и проводите тот митинг, который будет разрешен и где будет обеспечена безопасность. Попытка идти штурмом кроме вандализма ничего не приносят. Мы это видели в Грузии, на Украине. Ничего хорошего это не несет, - резюмировал Зюганов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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