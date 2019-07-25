2019-07-25T14:39:04+03:00
Происшествия

В Щелково разыскивают женщину, устроившую драку на детской площадке

Поводом для конфликта стали качели
Александр ДЖУМАЕВ
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Поводом для конфликта стали качелиПоводом для конфликта стали качелиФото: Иван ПРОХОРОВ
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В подмосковном Щелково разыскивают неизвестную, избившую на детской площадке женщину из-за спора о качелях. Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня".

Потерпевшая рассказала, что пришла с сыновьями на площадку. В какой-то момент младший из ее детей начал плакать из-за того, что его согнала с качелей некая девочка, которая не желала уступать ему место. После этого женщина предложила своим детям уйти на другую площадку, после чего на нее напали.

"Когда мы шли к выходу, нас догнала молодая женщина и стала покрывать меня матом за то, что мой сын сделал ее дочери замечание. Она кричала, что я довела ее дочь до слез, хотя ревел мой ребенок, а ее девочка спокойно качалась. Женщина стала мне угрожать, я попыталась отмахнуться от нее пакетом с детской одеждой и тут же получила удар ногой в живот. В это время подошел ее спутник и молча увел", - рассказала изданию потерпевшая.

После случившегося женщина позвонила своему мужу, после чего обратилась в полицию. В настоящий момент она ищет свидетелей происшествия, чтобы привлечь свою обидчицу к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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