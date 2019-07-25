Столичным компаниям помогут компенсировать часть расходов при экспорте товаров
Столичные компании-экспортеры смогут получить субсидии до трех миллионов рублей от правительства Москвы. Такая поддержка позволит бизнесменам частично компенсировать затраты на перевозку товаров зарубеж, получение сертификатов и патентов, а также сертификацию менеджмента.
Городские субсидии от 500 тысяч до 3 миллионов рублей дадут компаниям, зарегистрированным в столице не менее полугода. Сегодня, 25 июля, стартует прием заявок от желающих получить финансовую поддержку. Документы принимаются до 15 ноября 2019 года.
- Мы постоянно работаем над улучшением линейки инструментов поддержки московских предпринимателей, - рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. - В текущем порядке предоставления субсидий мы сократили перечень документов при подаче заявки, чтобы компенсация расходов на транспортировку, патентование и сертификацию стала еще более доступной для столичных экспортеров.
Сумма субсидии зависит от затрат компании при выводе своих товаров на зарубежные рынки. До трех миллионов рублей город готов предоставить в качестве компенсации расходов на сертификацию и патентование товаров за рубежом. Частично окупить издержки на транспортировку при экспорте товаров из Москвы можно также на сумму до трех миллионов рублей. А до 500 тысяч рублей столичные компании-экспортеры могут получить в качестве компенсации части затрат при сертификации соответствия систем менеджмента.
Заявки и необходимый пакет документов для получения субсидий от предпринимателей принимаются в Московском экспортном центре.
Дополнительные вопросы можно задать по телефону - (499) 350-09-10, доб. 7518 или электронной почте 646@moscow-export.com.
ИСТОЧНИК KP.RU