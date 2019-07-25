Столичным компаниям помогут компенсировать часть расходов при экспорте товаров

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-25T15:40:16+03:00

Городские субсидии от 500 тысяч до 3 миллионов рублей дадут компаниям, зарегистрированным в столице не менее полугода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявки на городскую субсидию можно подавать уже сейчас

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Столичные компании-экспортеры смогут получить субсидии до трех миллионов рублей от правительства Москвы. Такая поддержка позволит бизнесменам частично компенсировать затраты на перевозку товаров зарубеж, получение сертификатов и патентов, а также сертификацию менеджмента.

Городские субсидии от 500 тысяч до 3 миллионов рублей дадут компаниям, зарегистрированным в столице не менее полугода. Сегодня, 25 июля, стартует прием заявок от желающих получить финансовую поддержку. Документы принимаются до 15 ноября 2019 года.

- Мы постоянно работаем над улучшением линейки инструментов поддержки московских предпринимателей, - рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. - В текущем порядке предоставления субсидий мы сократили перечень документов при подаче заявки, чтобы компенсация расходов на транспортировку, патентование и сертификацию стала еще более доступной для столичных экспортеров.

Сумма субсидии зависит от затрат компании при выводе своих товаров на зарубежные рынки. До трех миллионов рублей город готов предоставить в качестве компенсации расходов на сертификацию и патентование товаров за рубежом. Частично окупить издержки на транспортировку при экспорте товаров из Москвы можно также на сумму до трех миллионов рублей. А до 500 тысяч рублей столичные компании-экспортеры могут получить в качестве компенсации части затрат при сертификации соответствия систем менеджмента.

Заявки и необходимый пакет документов для получения субсидий от предпринимателей принимаются в Московском экспортном центре.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону - (499) 350-09-10, доб. 7518 или электронной почте 646@moscow-export.com.

ИСТОЧНИК KP.RU