2019-07-25T15:56:04+03:00
Происшествия

В Москве собака напала на спасавшего школьницу от передозировки медика

Медицинскому работнику понадобилась помощь
Александр ДЖУМАЕВ
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В Москве собака напала на спасавшего школьницу от передозировки медикаВ Москве собака напала на спасавшего школьницу от передозировки медикаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На востоке Москвы на оказывавшего 13-летней девочке, потерявшей сознание в результате передозировки психотропным препаратом, работника скорой помощи напала собака. После укуса медику пришлось оказать медицинскую помощь.

Как сообщает сайт mk.ru, в течение последних девяти месяцев подросток, чьи родители были ограничены в правах, проживала в центре содействия семейному воспитанию. В среду, 24 июля, она заехала домой, чтобы забрать некоторые вещи; дома она потеряла сознание.

Мать девочки рассказала изданию, что ее дочь с детства страдает эпилепсией; в день случившегося женщина обратила, что подросток ведет себя немного странно. Прибывшие на место медики предположили, что девочка употребляла героин; позже было установлено, что она употребила психотропное вещество.

Пока медики оказывали медицинскую помощь, из одно из комнат выскочила собака семьи. Пес укусил одного из медиков, нанеся ему травму. В итоге девочку доставили в одну из больниц на востоке Москвы, где работнику скорой помощи была оказана помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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