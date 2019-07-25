СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-25T15:56:04+03:00

В Москве собака напала на спасавшего школьницу от передозировки медика Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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На востоке Москвы на оказывавшего 13-летней девочке, потерявшей сознание в результате передозировки психотропным препаратом, работника скорой помощи напала собака. После укуса медику пришлось оказать медицинскую помощь.

Как сообщает сайт mk.ru, в течение последних девяти месяцев подросток, чьи родители были ограничены в правах, проживала в центре содействия семейному воспитанию. В среду, 24 июля, она заехала домой, чтобы забрать некоторые вещи; дома она потеряла сознание.

Мать девочки рассказала изданию, что ее дочь с детства страдает эпилепсией; в день случившегося женщина обратила, что подросток ведет себя немного странно. Прибывшие на место медики предположили, что девочка употребляла героин; позже было установлено, что она употребила психотропное вещество.

Пока медики оказывали медицинскую помощь, из одно из комнат выскочила собака семьи. Пес укусил одного из медиков, нанеся ему травму. В итоге девочку доставили в одну из больниц на востоке Москвы, где работнику скорой помощи была оказана помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU