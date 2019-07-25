Прокуратура проверяет обстоятельства столкновения трапа с самолетом в Шереметьево

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-25T16:38:58+03:00

Рейс авиакомпании Nordwind готовился к вылету из Москвы в Ереван, однако перед началом полета с самолетом столкнулся трап Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате случившегося была повреждена обшивка самолета

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку столкновения трапа с самолетом авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку в связи инцидентом в международном аэропорту Шереметьево с воздушным судном авиакомпании "Северный ветер", - рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в четверг, 25 июля, рейс авиакомпании Nordwind готовился к вылету из Москвы в Ереван, однако перед началом полета с самолетом столкнулся трап. В результате столкновения была повреждена обшивка самолета, сообщает телеканал 360.

В результате случившегося никто не пострадал. Лайнер был заменен резервным воздушным судном; самолет вылетел из московского аэропорта и прибыл в Ереван с задержкой.

ИСТОЧНИК KP.RU