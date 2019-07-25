В Москве госпитализировали протоиерея Димитрия Смирнова

СЕГОДНЯ 17:09 2019-07-25T17:10:46+03:00

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Протоиерей Димитрий Смирнов был госпитализирован в НИИ Скорой помощи имени Склифосовского. По имеющимся данным, он был доставлен в больницу в начале этой недели с инсультом.

"Смирнов Дмитрий Николаевич лежит — 6 корпус, кардиореанимация, состояние тяжелое, вечером температура была 39,4, утром — 36,6. На сегодня он в реанимации", - сообщили в клинике.

Сам Смирнов подтвердил эту информацию. "Я не скажу, что у меня тяжелое состояние. Но это еще и не нормальное состояние, однако жизни уже ничего не угрожает. Информация об инсульте не совсем соответствует действительности, так как врачи еще уточняют диагноз", - приводит агентство городских новостей "Москва" слова священнослужителя РПЦ.

Протоиерей Димитрий Смирнов возглавляет комиссию патриарха по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Известность ему принесли различные высказывания в СМИ на общественно важные темы.

ИСТОЧНИК KP.RU