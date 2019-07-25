Судьбу московского монорельса решат до конца года

СЕГОДНЯ 17:27 2019-07-25T17:27:30+03:00

На его основе может быть спроектирован трамвай

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Мэрия Москвы до конца года примет решение касательно судьбы монорельса. Об этом заявил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы на сегодняшний день делаем проект планировки и проводим обследование несущих конструкций, чтобы сделать полноценный проект. Думаю, что до конца года мы все решения примем и градостроительные, и технические. Из монорельса сделать другой вид транспорта инженерно-технически сложно", - приводит РИАМО слова Хуснуллина. По его словам, в настоящий момент власти рассматривают вопрос создания на основе монорельса трамвая.

Московский монорельс был запущен в 2004 году. Единственная линия этого вида транспорта протяженность 4,7 км расположена на северо-востоке столицы. После открытия Московского центрального кольца и запуска северного участка Люблинско-Дмитровской линии метро пассажиропоток на монорельсе снизился на треть, после чего власти Москвы начали рассматривать вопрос реконструкции нерентабельного проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU