Экскурсии по центру Москвы проведут прудами и огородами

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-26T13:49:21+03:00

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В августе в центре столицы устроят 56 литературно-исторических прогулок с москвоведами. Их проводят библиотеки Центрального округа Москвы в таких исторических районах, как Хамовники, Басманный, Замоскворечье, Таганский, Мещанский, Арбат, Тверской, Красносельский. Акция продлится до 16 октября этого года.

Чтобы попасть на такую прогулку, нужно заранее зарегистрироваться на сайте проекта. Экскурсии проходят каждую среду и начинаются в 19.00. В среднем каждая из них рассчитана на полтора-два часа. Например, можно побродить по «Булгаковской Москве» и узнать, что связывало Михаила Булгакова с Новодевичьим монастырем и как жили все три жены писателя после его смерти. Или увидеть дворцы Немецкой слободы, а ныне Бауманской улицы.

А еще пройти прудами и огородами к Мясницким воротам, мимо «Дома-комода», двора-зоопарка и дома-яйца. Запись на многие экскурсии пока открыта, но торопитесь, свободные места исчезают быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU