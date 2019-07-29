Время продуманной роскоши: о покупках в элитных ломбардах

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-26T17:44:41+03:00

Современные компании работают по новой модели, гарантирующей клиентам надежность и безукоризненный вид изделий

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Покупка в элитном ломбарде – безопасная и выгодная.

- У нас представлены редкие экземпляры изделий, которые можно приобрести без ожидания. Мы предлагаем часы с учетом их рыночной стоимости.

- Эксперты проверяют часы и украшения. Каждый лот имеет гарантийный талон. Вне зависимости от наличия документов, часы тщательно проверяются на оригинальность и оформляются по требованиям закона.

- Можно не беспокоиться, что кто-то узнает об обращении в ломбард. Все конфиденциально.

- Изделия выставляются после проверки. Краденые часы и украшения с криминальным прошлым не рассматриваются.

Пример компании с безупречной репутацией – элитный ломбард «Мануфактура». Клиентам предлагают солидный выбор часов и украшений дорогих марок по умеренным ценам с гарантиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU