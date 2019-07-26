Участники «Бургерфеста» в Парке Горького порадуют гостей скидками

СЕГОДНЯ 17:50 2019-07-26T17:50:40+03:00

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В Парке Горького 27 июля пройдет «Бургерфест» - гастрономический фестиваль, который объединит фаст-фут и высокую кухню. Всех, кто в этот день придет на Пушкинскую набережную парка, ждет немало сюрпризов. В том числе — скидки почти на всю продукцию участников фестиваля.

- Цены на авторские бургеры начинаются от 300 рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе парка Горького. - Почти все участники либо объявляют скидки, либо делают специальное меню для «Бургерфеста».

Гостей фестиваля ждет самое разнообразное угощение: даже банальные хот-доги (сосиски в тесте) здесь будут готовить по авторским рецептам. Но главная «фишка» фестиваля, конечно, бургеры. И какие!

- Бургеры будут очень разные - трюфельные, мраморные, котлеты из оленины, котлеты из осетрины, котлета из мяса камчатского краба, веганские, креветочные, бургеры из мяса премиальных сортов, сэндвичи с пастрами, бургер «сердечный приступ» с котлетой весом 800 граммов, - пообещали организаторы фестиваля.

«Бургерфест» стартует в Парке Горького 27 июля в 11 часов утра и продлится до 22 вечера. А с 12 до 18 часов здесь пройдет концерт. На площадке фестиваля раскинутся более 30 ресторанных шале и 10 фуд-траков. Гости смогут попробовать бургеры известных сетевых ресторанов и оценить авторские рецепты от шеф-поваров.

К слову, чествовать уличную еду в этот день будут по всей планете: 27 июля отмечается Международный день гамбургера. В 1900 году житель американского Нью-Хейвена Луи Лессинг продал первую в мире булку с говяжьей котлетой и листиком салата, назвав оригинальный бутерброд гамбургером. Дело пошло — уже через 4 года гамбургер триумфально победил на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Сегодня в мире ежегодно продается несколько десятков миллиардов гамбургеров.

ИСТОЧНИК KP.RU