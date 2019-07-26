2019-07-26T17:50:40+03:00
Общество

Участники «Бургерфеста» в Парке Горького порадуют гостей скидками

Полакомиться авторскими бургерами можно будет 27 июля на Пушкинской набережной
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Парке Горького 27 июля пройдет «Бургерфест» - гастрономический фестиваль, который объединит фаст-фут и высокую кухню. Всех, кто в этот день придет на Пушкинскую набережную парка, ждет немало сюрпризов. В том числе — скидки почти на всю продукцию участников фестиваля.

- Цены на авторские бургеры начинаются от 300 рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе парка Горького. - Почти все участники либо объявляют скидки, либо делают специальное меню для «Бургерфеста».

Гостей фестиваля ждет самое разнообразное угощение: даже банальные хот-доги (сосиски в тесте) здесь будут готовить по авторским рецептам. Но главная «фишка» фестиваля, конечно, бургеры. И какие!

- Бургеры будут очень разные - трюфельные, мраморные, котлеты из оленины, котлеты из осетрины, котлета из мяса камчатского краба, веганские, креветочные, бургеры из мяса премиальных сортов, сэндвичи с пастрами, бургер «сердечный приступ» с котлетой весом 800 граммов, - пообещали организаторы фестиваля.

«Бургерфест» стартует в Парке Горького 27 июля в 11 часов утра и продлится до 22 вечера. А с 12 до 18 часов здесь пройдет концерт. На площадке фестиваля раскинутся более 30 ресторанных шале и 10 фуд-траков. Гости смогут попробовать бургеры известных сетевых ресторанов и оценить авторские рецепты от шеф-поваров.

К слову, чествовать уличную еду в этот день будут по всей планете: 27 июля отмечается Международный день гамбургера. В 1900 году житель американского Нью-Хейвена Луи Лессинг продал первую в мире булку с говяжьей котлетой и листиком салата, назвав оригинальный бутерброд гамбургером. Дело пошло — уже через 4 года гамбургер триумфально победил на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Сегодня в мире ежегодно продается несколько десятков миллиардов гамбургеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экскурсии по центру Москвы проведут прудами и огородами
Судьбу московского монорельса решат до конца года
В Москве госпитализировали протоиерея Димитрия Смирнова
Прокуратура проверяет обстоятельства столкновения трапа с самолетом в Шереметьево
В Москве собака напала на спасавшего школьницу от передозировки медика
Столичным компаниям помогут компенсировать часть расходов при экспорте товаров
В центре Москвы рабочие обнаружили человеческий череп и кости
В Щелково разыскивают женщину, устроившую драку на детской площадке
Зюганов: Работа со столичными избирателями идет самым плотным образом
Геннадий Зюганов призвал к честной политической борьбе в рамках закона
Москву признали самым цветочным городом России
В МЧС опровергли информацию о крупном лесном пожаре в Москве
В 2019 году в Москве появится 3 млн квадратных метров дорожной разметки
В Подмосковье полицейские задержали группу вымогателей
В Москве у мужчины в руках взорвалась граната
Организаторы фестиваля Midsummer Night’s Dream выплатят компенсации не попавшим на него гостям
В Серпухове полицейские задержали двух рабовладельцев
За 2018 год в московских гостиницах остановились 12 млн туристов
На станции БКЛ "Авиамоторная" начались работы по отделке платформы
В Деревне Смурфиков «Острова Мечты» установили все аттракционы
Жителя Подмосковья задержали за кражу икон из Троице-Сергиевой лавры
В Серпухове котенок выжил после дня на подвеске автобуса
В Парке Горького выставили копию суперкара Bugatti из деталей Lego
Оплатить проезд банковской картой теперь можно еще на 30 маршрутах наземного транспорта в Москве