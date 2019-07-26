2019-07-26T19:10:22+03:00
Общество

В подмосковной Балашихе женщина родила четверняшек

Глава Подмосковья обещал подарить молодым родителям подарок
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Балашихе родились четверняшкиВ Балашихе родились четверняшкиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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32-летняя жительница Балашихи родила сразу четырех малышей. Детки появились на свет в областном перинатальном центре. Для мамы Юли эта беременность стала первой. У неё родились четыре мальчика и одна девочка весом 1200, 1400, 1400, 1500 граммов соответственно. Родители уже успели дать малышам имена. Мальчиков будут звать Максим, Арсений и Георгий, а девочка получила прекрасное имя Анна. Сейчас новорожденные находятся в центре под присмотром врачей.

С этим радостным событием молодых родителей поздравил даже губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Во-первых, я хочу поздравить Юлию с таким событием — рождением четверых детей! Слава богу, здоровые все и прекрасно себя чувствуют. Мы готовим им особенный подарок. Пока это сюрприз, - заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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