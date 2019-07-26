2019-07-26T19:38:44+03:00
Общество

«Игры героев» для детей и взрослых пройдут 27 июля в «Лужниках»

В спортивном празднике смогут принять участие все желающие
Ксения БОГДАНОВА
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Москвичей приглашают попробовать свои силы в разных видах спорта: в «Лужниках» 27 июля пройдут «Игры героев», в которых смогут принять участие и взрослые, и дети. Испытания по по легкой атлетике, общей физической подготовке и полосе препятствий состоятся в рамках городского спортивного праздника «Московский спорт».

- В «Играх героев» могут принять участие все желающие среди взрослых вне зависимости от уровня физической подготовки, - рассказали «КП» организаторы «Игр героев». - Новый современный формат командных соревнований включает испытания по легкой атлетике (прыжки, эстафеты, челночный бег, толкание ядра и другие), общей физической подготовке (упражнения с гирей, отжимания, подъемы корпуса, подтягивания и другие), полосу препятствий (преодоление заборов, сетки в горизонтальной плоскости, рукохода с кольцами, легкоатлетических барьеров).

Кроме испытаний в традиционных видах спорта взрослые и дети смогут принять участие в разнообразных мастер-классах и соревнованиях. Например, представить себя мушкетером во время занятий по фехтованию или Робин Гудом на состязаниях по стрельбе из лука. Гостей спортивного праздника ждут мастер-классы от олимпийских чемпионов, соревнования по армреслингу и другие активные развлечения.

Городской праздник «Московский спорт в «Лужниках» пройдет 27 июля с 11 до 20 часов. На 40 площадках будут представлены самые разные виды спорта - от шахмат и настольного тенниса до смешанных единоборств и капоэйры. Гостей ждут 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса, 50 столов настольного хоккея, 12 площадок бадминтона, 10 площадок для «городков», площадка сдачи норм ГТО. В программе спортивного фестиваля - массовый турнир по мини-футболу и большой концерт на главной сцене (он стартует в 15 часов). Вход на праздник свободный, а на концерт — по бесплатным флаерам, которые будут раздаваться в «Лужниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

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