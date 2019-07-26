2019-07-26T19:51:14+03:00
Общество

Перед гостями «Бургерфеста» в Парке Горького выступят DJ Smash и Мот

На гастрономическом фестивале можно будет потанцевать под живые выступления популярных музыкантов
Ксения БОГДАНОВА
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В парке Горького 27 июля с размахом отметят Международный День гамбургера: здесь пройдет гастрономический фестиваль «Бургерфест». Гостей праздника ждет большая музыкальная программа - развлекать любителей самого популярного в мире фаст-фуда будут знаменитые ди-джеи, рэперы и музыканты.

- На фестивале бургеров можно будет не только попробовать лучшие гамбургеры Москвы, но и потанцевать под живые выступления DJ Smash, Artik & Asti, MOT, MARUV и других знаменитостей, - рассказали в пресс-службе парка Горького. - Концертная программа продлится с полудня до 18 часов.

Вести музыкальную программу будут телеведущие Женя Кулик и Алла Михеева. «Бургерфест» стартует на Пушкинской набережной парка Горького в 11 часов и продлится до 22 часов. Попробовать бургеры по авторским рецептам можно будет в 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках. Сетевые заведения фаст-фуда и шеф-повара столичных ресторанов предложат посетителям самый широкий выбор бургеров: с креветками, с мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также бургеры на основе паровых корейских булочек с экзотическими начинками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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