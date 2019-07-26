26 Июль 23:09 2019-07-26T23:09:33+03:00

Движение в Тушинском тоннеле закроют в ночь на субботу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В ночь на субботу с 26 на 28 июля движение транспорта в Тушинском тоннеле в сторону области будет закрыто. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

«Ночью (с 1:30 до 5:00) из-за ремонтных работ будет закрыт для движения в сторону области Тушинский тоннель», - говорится в сообщении в «Твиттере».

В ЦОДД рекомендовали водителям заранее планировать ночные поездки в этом районе.

Ранее сайт kp.ru писал, что дамба канала имени Москвы в районе Тушинского моста вновь дала течь. Специалисты обнаружили неисправность между шлюзами №7 и 8. Ранее такая же проблема возникала в январе текущего года. Тогда в Тушино был затоплен автомобильный тоннель.

Тушинский тоннель был построен на Волоколамском шоссе в 1937 году.

ИСТОЧНИК KP.RU