Полиция задерживает участников незаконного митинга у мэрии

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-27T16:20:20+03:00

Тех, кто вопреки запрету останавливается у здания мэрии, доставляют в автозаки

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На несанкционированном митинге в центре Москвы сотрудники правоохранительных органов в громкоговорители призывают всех собравшихся разойтись и не нарушать общественный порядок. Кроме того, полиция просит не препятствовать свободному проходу людей по Тверской.

Тех, кто несмотря на запрет останавливается у здания мэрии Москвы, задерживают и отправляют в автозаки.

Напомним, ранее прокуратура и полиция Москвы предупредили о незаконности акции, запланированной на субботу, 27 июля. Правоохранители призвали москвичей и гостей столицы воздержаться от участия в митинге. Кроме того, было озвучено, что для обеспечения безопасности граждан, а также соблюдения порядка в городе, они будут принять все необходимые меры.

Во своей стороны, мэр столицы Сергей Собянин также сообщил, что порядок на несанкционированном митинге в Москве будет обеспечен в соответствии с действующим законом.

ИСТОЧНИК KP.RU