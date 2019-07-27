Полиция задерживает участников незаконного митинга у мэрии
На несанкционированном митинге в центре Москвы сотрудники правоохранительных органов в громкоговорители призывают всех собравшихся разойтись и не нарушать общественный порядок. Кроме того, полиция просит не препятствовать свободному проходу людей по Тверской.
Тех, кто несмотря на запрет останавливается у здания мэрии Москвы, задерживают и отправляют в автозаки.
Напомним, ранее прокуратура и полиция Москвы предупредили о незаконности акции, запланированной на субботу, 27 июля. Правоохранители призвали москвичей и гостей столицы воздержаться от участия в митинге. Кроме того, было озвучено, что для обеспечения безопасности граждан, а также соблюдения порядка в городе, они будут принять все необходимые меры.
Во своей стороны, мэр столицы Сергей Собянин также сообщил, что порядок на несанкционированном митинге в Москве будет обеспечен в соответствии с действующим законом.
ИСТОЧНИК KP.RU