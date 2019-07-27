За три часа гости «Бургерфеста» в Парке Горького съели 20 тысяч бургеров

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-27T16:38:27+03:00

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В первой половине дня в субботу, 27 июля, уже 160 тысяч человек посетили Парк Горького, где проводится первый тематический фестиваль «Бургерфест», приуроченный к Международному дню гамбургера.

Гостей фестиваля ждут 30 ресторанных шале и 10 фуд-траков, в которых можно попробовать бутерброды на любой вкус: с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками.

По информации на 14:00, гости фестиваля съели 20 тысяч бургеров.

В 12:00 началась концертная программа. Она продлится до 18:00. Любители самого популярного в мире фаст-фуда могут потанцевать под музыку в исполнении знаменитых ди-джеев, рэперов и музыкантов - DJ Smash, Artik & Asti, MOT, MARUV и других известных исполнителей.

Напомним, 27 июля во всем мире отмечается Международный день гамбургера. Считается, что самый первый бургер продал в Нью-Хейвене американец Луи Лессинг. Произошло это 27 июля 1900 года. Уже через четыре года идею предприимчивого американца оценили на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Ежегодно в мире теперь продаются десятки миллиардов бургеров.

ИСТОЧНИК KP.RU