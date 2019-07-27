«Зарядье» и «Музеон» вошли в число наиболее популярных у туристов мест

СЕГОДНЯ 21:23 2019-07-27T21:24:09+03:00

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Столичный комитет по туризму представил список самых популярных среди туристов и жителей города мест Москвы. В него вошли достопримечательности и зоны отдыха, идеально подходящие для неспешных прогулок и самостоятельного осмотра без экскурсовода.

Москва с каждым днем преображается и становится все более открытой для туристов. Помимо «обязательных к посещению» мест вроде Кремля и Третьяковской галереи в городе появляется все больше парков, музейных комплексов и выставочных площадок, куда с удовольствием приходят и москвичи, и гости столицы. Самые посещаемые туристами места – «Зарядье», «Музеон», Парк Горького и «Красный Октябрь». Полный список наиболее привлекательных столичных зон отдыха опубликован на официальном портале мэра Москвы.

Одно из самых популярных среди москвичей и гостей города мест – Парк Горького – полностью избавился от хаотичной застройки и устаревших аттракционов и превратился в комфортную и красивую современную зону отдыха. В парке появились площадки для баскетбола, мини-футбола и настольного тенниса. На газонах можно заняться йогой, по дорожкам Нескучного сада - отправиться на пробежку, а зимой в парке открывается большой каток. В конце прошлого года недалеко от Парка Горького открылась канатная дорога, которая связала его с Воробьевыми горами и спорткомплексом «Лужники».

«Музеон» считается одним из самых модных культурных мест столицы, где прогулки на свежем воздухе можно сочетать с увлекательными экскурсиями. В парке располагается филиал Третьяковской галереи, где сейчас проходит выставка Ильи Репина. Еще одно модное и популярное место столицы - ресторанно-дизайнерский кластер «Красный Октябрь», в котором расположился Центр фотографии имени братьев Люмьер.

Фонтаны в парке "Музеон"Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продвижению популярных мест отдыха среди туристов способствует и программа городских фестивалей «Московские сезоны». В прошлом году столицу России посетили 23,5 млн. туристов, в том числе 5,5 млн. гостей из-за рубежа. По сравнению с 2010 годом рост числе туристов в Москве составил 84%.

ИСТОЧНИК KP.RU