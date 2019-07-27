Комедию от режиссера клипов про лабутены покажут на "Стрелке"

27 Июль 23:35 2019-07-27T23:35:53+03:00

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Говорить, кто такая Анна Пармас никому не надо. Те, кто смотрел фильм Авдотьи Смирновой "Кококо" это знали давно, а кто пересматривает вирусные клипы группы "Ленинград" про лабутены и сиськи - чуть позже, но все равно знают. Одна их самых популярных режиссеров сняла свою первую полнометражку с Анной Михалковой в главной роли.

Премьера комедии "Давай, разведемся" состоялась 12 июня для зрителей Кинотавра. История про то, как от врача-гинеколога Маши уходит муж была встречена на "ура" и зрителями, и профессиональным жюри. В итоге дебютная работа питерского режиссера завоевала сразу три награды: приз зрительских симпатий, лучший сценарий и лучший дебют. Премьера ленты для широкого зрителя состоится только 21 ноября, но в рамках кинофестиваля «Strelka Film Festival by OKKO» комедию про развод покажут уже сегодня, 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU