За полгода москвичи воспользовались каршерингом более 24 млн раз
Популярность каршеринга в Москве продолжает расти. Только за последние полгода москвичи и гости столицы воспользовались услугами поминутной аренды автомобиля более 24 миллионов раз.
Сообщается, что на сегодняшний день москвичам доступны более 21 тысячи автомобилей разных операторов. В сравнении с июлем прошлого года автопарк увеличился в два раза. А к 2020 году ожидается, что автопарк столичного каршеринга вырастет до 30 тысяч машин.
Согласно статистике, одним автомобилем в день в среднем пользуются порядка семи человек. Таким образом, одна машина каршеринга может заменить семь личных, что позволяет экономить место на парковках и на дорогах, передает Москва 24.
«Операторы каршеринга регулярно увеличивают парк машин, разрабатывают гибкие тарифы и вводят новые сервисы для клиентов. Благодаря этому часть горожан отказывается от личного авто в пользу сервиса краткосрочной аренды», – цитирует заместителя мэра Максима Ликсутова РИАМО.
ИСТОЧНИК KP.RU