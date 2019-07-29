2019-07-29T12:08:42+03:00
Москва

За полгода москвичи воспользовались каршерингом более 24 млн раз

Сервисы аренды пользуются популярностью у жителей и гостей города
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве за полгода услугами каршеринга воспользовались более 24 млн человекВ Москве за полгода услугами каршеринга воспользовались более 24 млн человекФото: Иван МАКЕЕВ
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Популярность каршеринга в Москве продолжает расти. Только за последние полгода москвичи и гости столицы воспользовались услугами поминутной аренды автомобиля более 24 миллионов раз.

Сообщается, что на сегодняшний день москвичам доступны более 21 тысячи автомобилей разных операторов. В сравнении с июлем прошлого года автопарк увеличился в два раза. А к 2020 году ожидается, что автопарк столичного каршеринга вырастет до 30 тысяч машин.

Согласно статистике, одним автомобилем в день в среднем пользуются порядка семи человек. Таким образом, одна машина каршеринга может заменить семь личных, что позволяет экономить место на парковках и на дорогах, передает Москва 24.

«Операторы каршеринга регулярно увеличивают парк машин, разрабатывают гибкие тарифы и вводят новые сервисы для клиентов. Благодаря этому часть горожан отказывается от личного авто в пользу сервиса краткосрочной аренды», – цитирует заместителя мэра Максима Ликсутова РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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