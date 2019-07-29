2019-07-29T12:36:24+03:00
Общество

Мутко пообещал обеспечить обманутых дольщиков жильем в кротчайшие сроки

Правительство подготовит акт о выделении дополнительных средств на докапитализацию Фонда защиты прав дольщиков
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мутко пообещал обеспечить обманутых дольщиков квартирами в кротчайшие срокиМутко пообещал обеспечить обманутых дольщиков квартирами в кротчайшие срокиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В кратчайшие сроки правительство России должно выпустить акт о выделении дополнительных 16 миллиардов рублей на докапитализацию Фонда защиты прав дольщиков в 2019 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

По словам вице-премьера, средства пойдут прежде всего на завершение проблемных домов в высокой степени готовности, которые можно завершить в этом году. Одним из основных условий является софинансирования от регионов в размере не ниже 30%, а также обязательна актуализация реестра проблемных объектов.

Мутко сообщил, что в 26 регионов готовы работать с Фондом защиты прав дольщиков. «В каждом из них мы возьмём от одного-двух до пяти недостроенных домов в высокой степени готовности, чтобы начать решать проблему людей как можно быстрее», - передают его слова РИА-Новости.

Напомним, 16 июля в Ростове-на-Дону долгожданные квартиры в новом микрорайоне «Красный Аксай» получили 525 семей обманутых дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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