Мутко пообещал обеспечить обманутых дольщиков жильем в кротчайшие сроки
В кратчайшие сроки правительство России должно выпустить акт о выделении дополнительных 16 миллиардов рублей на докапитализацию Фонда защиты прав дольщиков в 2019 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
По словам вице-премьера, средства пойдут прежде всего на завершение проблемных домов в высокой степени готовности, которые можно завершить в этом году. Одним из основных условий является софинансирования от регионов в размере не ниже 30%, а также обязательна актуализация реестра проблемных объектов.
Мутко сообщил, что в 26 регионов готовы работать с Фондом защиты прав дольщиков. «В каждом из них мы возьмём от одного-двух до пяти недостроенных домов в высокой степени готовности, чтобы начать решать проблему людей как можно быстрее», - передают его слова РИА-Новости.
Напомним, 16 июля в Ростове-на-Дону долгожданные квартиры в новом микрорайоне «Красный Аксай» получили 525 семей обманутых дольщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU