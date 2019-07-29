Около станций первых Московских центральных диаметров откроют более 30 парковок-«перехватчиков»

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-29T12:49:01+03:00

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До конца года в Москве откроются дополнительные перехватывающие парковки. Их разместят около остановок первых двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) к запуску движения. Напомним, ранее сообщалось, что поезда с пассажирами поедут по МЦД уже в этом ноябре. В границах столицы на МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» появятся более 30 парковок-«перехватчиков». На них водители смогут временно оставить всего более 4,6 тысяч машин.

- Благодаря достаточному количеству мест на парковках, пассажиры диаметров смогут без труда оставить автомобили рядом со станциями МЦД, - рассказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов. - Мы ожидаем, что это мотивирует часть автомобилистов пересесть на диаметральные маршруты.

Обустройством парковочных мест займется Департамент капитального ремонта Москвы.

«Это как уже существующие парковки, которые будут отремонтированы и благоустроены, так и новые, которые появятся специально к запуску МЦД, - уточнили в Департаменте капремонта столицы. - Кроме того, будут оборудованы специальные стоянки для такси, а также отстойно-разворотные площадки рядом со станциями Бескудниково и Бутово».

СПРАВКА «КП»

МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» - это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллионов жителей Москвы и Московской области. Проще станет ездить по городу в первую очередь жителям более 45 районов Москвы и 6 городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

КОНКРЕТНО

Где появятся временные места для «железных коней»

На МЦД-1 около таких остановочных пунктов:

Кунцево

Фили

Тимирязевская

Дегунино

Бескудниково

Лианозово

Марк

На МЦД-2:

Волоколамская

Трикотажная

Гражданская

Калитники

Люблино

Депо

Перерва

Москворечье

Бутово

СПРАВКА «КП»

МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» - это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллионов жителей Москвы и Московской области. Проще станет ездить по городу в первую очередь жителям более 45 районов Москвы и 6 городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

КОНКРЕТНО

Где появятся временные места для «железных коней»

На МЦД-1 около таких остановочных пунктов:

Кунцево

Фили

Тимирязевская

Дегунино

Бескудниково

Лианозово

Марк

На МЦД-2:

Волоколамская

Трикотажная

Гражданская

Калитники

Люблино

Депо

Перерва

Москворечье

Бутово.

ИСТОЧНИК KP.RU