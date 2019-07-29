Камеры на дорогах Подмосковья начнут штрафовать мотоциклистов

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-29T12:48:26+03:00

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В Подмосковье дорожные камеры развернут в обратную сторону. Теперь видеофиксаторы смогут регистрировать не только номерные знаки, расположенные спереди, но и закрепленные сзади. Это необходимо, чтобы фиксировать нарушения ПДД мотоциклистами, у которых нет передних номеров.

Сообщается, что при привычном расположении камера может фиксировать только передние номера транспортных средств. Мотоциклисты это знают, многие из них продолжают ехать с превышенной скоростью даже перед комплексами фото- и видеофиксации, так как не боятся штрафов, передает «Российская газета».

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, процесс разворота камер на дорогах уже начался. Всего в регионе планируется перенастроить порядка 150 комплексов на тех участках дорог, где мотоциклисты чаще всего нарушаю правила дорожного движения.

Ожидается, что работы по переустановке дорожных камер завершатся уже к концу текущего месяца, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU