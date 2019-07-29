Камеры на дорогах Подмосковья начнут штрафовать мотоциклистов
В Подмосковье дорожные камеры развернут в обратную сторону. Теперь видеофиксаторы смогут регистрировать не только номерные знаки, расположенные спереди, но и закрепленные сзади. Это необходимо, чтобы фиксировать нарушения ПДД мотоциклистами, у которых нет передних номеров.
Сообщается, что при привычном расположении камера может фиксировать только передние номера транспортных средств. Мотоциклисты это знают, многие из них продолжают ехать с превышенной скоростью даже перед комплексами фото- и видеофиксации, так как не боятся штрафов, передает «Российская газета».
Как сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, процесс разворота камер на дорогах уже начался. Всего в регионе планируется перенастроить порядка 150 комплексов на тех участках дорог, где мотоциклисты чаще всего нарушаю правила дорожного движения.
Ожидается, что работы по переустановке дорожных камер завершатся уже к концу текущего месяца, передает сайт телеканала «Звезда».
ИСТОЧНИК KP.RU