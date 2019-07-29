2019-07-29T16:26:08+03:00
Москва

Роспотребнадзор признал безопасными 34 зоны отдыха в Подмосковье

Водоемы и пляжи здесь соответствуют санитарным нормам
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье безопасными для купания признаны более 30 зон отдыхаВ Подмосковье безопасными для купания признаны более 30 зон отдыхаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Московской области тридцать четыре зоны отдыха признаны безопасными. Эти пляжи и набережные соответствуют всем нормам безопасности. Соответствующие заключения после проверок были выданы региональным отделом Роспотребнадзора.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, зоны соответствуют санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья людей использования водного объекта. В частности, в число благополучно прошедших проверку объектов вошли карьер «Волкуша» в Лыткарине, озеро Большое во Фрязине, озеро Голубое в Луховицах, место купания и зона отдыха у воды в Зарайске, река Коломенка, зона «Городские парки» на Иваньковском водохранилище и река Яхрома, передает Москва 24.

Ранее Роспотребнадзор допустил к эксплаутации семь московских зон отдыха с купанием. Загарать и плавать москвичам разрешили на озере Черное, озере Мещерское, озере Школьное, «Тропарево», «Серебряный бор 2», «Серебряный бор 3» и «Пляж Левобережный» на севере столицы. Вода в этих водоемах соответствует санитарным нормам, кроме того здесь заменен песок и организован контроль за безопасностью, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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