Уникальный дом и единое общественное пространство появятся в Москве

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-30T13:18:50+03:00

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На территории жилого комплекса «Зиларт» (метро Автозаводская) между парком «Тюфелева роща», бульваром братьев Весниных и музейным центром «Эрмитаж-Москва» появится единое общественное пространство. Связующим звеном станет уникальный жилой дом.

Он будет состоять из пяти соединенных друг с другом башен. Причем, каждая из них будет облицована объемными алюминиевыми панелями треугольной формы. А квартиры планируется застеклить энергоэффективными стеклопакетами.

На первых этажах дома будет расположен атриум. Это своеобразный центр, который задумывался архитекторами как место встречи для посетителей парка, бульвара Весниных и центра «Эрмитаж», рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Помимо внешних атрибутов новый комплекс сможет похвастаться большим количеством досуговых центров. На нижних этажах дома посетители смогут поплавать в бассейне со стеклянной крышей и сходить в фитнес центр. А на территории общественного пространства можно будет заглянуть в кафе, ресторан или же пройтись по магазинам. Специально для автомобилистов будет организован подземный паркинг.

- Четкая грань между жилым кварталом, деловой частью города, местами отдыха и развлечений стирается <…> «ЗИЛАРТ» идет в ногу с глобальным мировым девелопментом, - такую характеристику новому комплексу дал голландский архитектор Михил Ридайк.

ИСТОЧНИК KP.RU