Москвичей пригласили на тренинги для молодых родителей

СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-30T13:22:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Столичные врачи проведут тренинги для молодых родителей. Лекции, консультации и экскурсии будут организованы в городских больницах в августе текущего года.

Проект департамента здравоохранения «Входите, открыто!» подготовил специальную программу для будущих родителей и для тех, кто уже воспитывает детей. В частности, в Москве пройдут лекции о подготовке к родам, грудном вскармливании, а в городской клинической больнице имени В.В. Виноградова будет организована Школа для будущих отцов.

Кроме того в 2 августа Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой проведет лекцию «Ребенок кричит. Что делать?». 13 августа здесь же будет организована встреча на тему «Кто в доме хозяин или почему хвост не должен вертеть собакой. Семья — границы, правила, авторитеты». 16 августа в парке «Печатники» пройдет лекция о родительском выгорании, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

Помимо этого в рамках проекта будут подготовлены лекции и для родителей более взрослых детей, а также занятия, посвященные здоровью родителей. Также в рамках программы можно будет бесплатно попасть на консультацию к гинекологу или эндокринологу, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU