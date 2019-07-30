2019-07-30T13:22:57+03:00
Москва

Москвичей пригласили на тренинги для молодых родителей

Лекции пройдут в больницах и парках города
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве пройдут лекции для молодых родителейВ Москве пройдут лекции для молодых родителейФото: Евгения ГУСЕВА
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Столичные врачи проведут тренинги для молодых родителей. Лекции, консультации и экскурсии будут организованы в городских больницах в августе текущего года.

Проект департамента здравоохранения «Входите, открыто!» подготовил специальную программу для будущих родителей и для тех, кто уже воспитывает детей. В частности, в Москве пройдут лекции о подготовке к родам, грудном вскармливании, а в городской клинической больнице имени В.В. Виноградова будет организована Школа для будущих отцов.

Кроме того в 2 августа Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой проведет лекцию «Ребенок кричит. Что делать?». 13 августа здесь же будет организована встреча на тему «Кто в доме хозяин или почему хвост не должен вертеть собакой. Семья — границы, правила, авторитеты». 16 августа в парке «Печатники» пройдет лекция о родительском выгорании, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

Помимо этого в рамках проекта будут подготовлены лекции и для родителей более взрослых детей, а также занятия, посвященные здоровью родителей. Также в рамках программы можно будет бесплатно попасть на консультацию к гинекологу или эндокринологу, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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