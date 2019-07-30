Пассажир упал под поезд в московском метро

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-30T13:57:28+03:00

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В 10:03 на станции метро «Планерная» произошел инцидент с участием пассажира. 66-летний пенсионер упал на путь во время прибытия поезда. Машинист заметил его и применил экстренное торможение. Поезд остановился прямо перед пассажиром, но не задел его. Об этом сообщает агентство Москва со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Дежурившие на станции сотрудники полиции помогли пострадавшему подняться на платформу. Именно этот момент попал на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/723075" frameborder="0"></iframe> На станции метро «Планерная» пожилой мужчина упал под поезд.

Сразу после этого полицейские вызвали бригаду медиков, которые не обнаружили у мужчины видимых телесных повреждений. От госпитализации пенсионер также отказался.

- Нарушений общественного порядка и безопасности сотрудниками полиции допущено не было, - уточнили в пресс-службе.

Сейчас движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии полностью восстановлено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/723067" frameborder="0"></iframe> На станции метро «Планерная» пожилой мужчина упал под поезд.

ИСТОЧНИК KP.RU