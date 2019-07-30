Пассажир упал под поезд в московском метро
В 10:03 на станции метро «Планерная» произошел инцидент с участием пассажира. 66-летний пенсионер упал на путь во время прибытия поезда. Машинист заметил его и применил экстренное торможение. Поезд остановился прямо перед пассажиром, но не задел его. Об этом сообщает агентство Москва со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Дежурившие на станции сотрудники полиции помогли пострадавшему подняться на платформу. Именно этот момент попал на видео.
На станции метро «Планерная» пожилой мужчина упал под поезд.
Сразу после этого полицейские вызвали бригаду медиков, которые не обнаружили у мужчины видимых телесных повреждений. От госпитализации пенсионер также отказался.
- Нарушений общественного порядка и безопасности сотрудниками полиции допущено не было, - уточнили в пресс-службе.
Сейчас движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии полностью восстановлено.
На станции метро «Планерная» пожилой мужчина упал под поезд.
ИСТОЧНИК KP.RU