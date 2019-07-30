2019-07-30T14:40:12+03:00
Происшествия

В Подмосковье из-за угрозы взрыва эвакуировали пассажиров электрички

Инцидент произошел на станции «Луговая»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье эвакуировали пассажиров электрички из-за грозы взрываВ Подмосковье эвакуировали пассажиров электрички из-за грозы взрываФото: Алексей СТЕФАНОВ
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На подмосковной станции «Луговая» из-за оставленной пассажиром сумки пришлось эвакуировать всю электричку. Очевидцы рассказали, что свой багаж бросил безбилетник, когда выбегал из поезда.

Свидетели рассказали, что в пятом вагоне к мужчине подошли контроллеры и попросили предъявить билет. Однако пассажир отреагировал очень странно, он бросил в проверяющих свою сумку и с криком, что всех взорвет, и выбежал на улицу.

Инцидент произошел на станции «Некрасовская». А уже на следующей станции - «Луговая» - пришлось высаживать всех пассажиров электрички, чтобы проверить брошенную сумку.

«Пассажир оставил в вагоне сумку с личными вещами. Об этом сообщили машинисту, он принял решение высадить пассажиров, вызвал сотрудников транспортной полиции и отогнал поезд в депо. Там кинологи с собаками проверили сумку и опасных устройств не обнаружили. В сумке находятся вещи и документы. Сейчас разыскивают их хозяина», - цитирует сообщение пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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