В Подмосковье из-за угрозы взрыва эвакуировали пассажиров электрички
На подмосковной станции «Луговая» из-за оставленной пассажиром сумки пришлось эвакуировать всю электричку. Очевидцы рассказали, что свой багаж бросил безбилетник, когда выбегал из поезда.
Свидетели рассказали, что в пятом вагоне к мужчине подошли контроллеры и попросили предъявить билет. Однако пассажир отреагировал очень странно, он бросил в проверяющих свою сумку и с криком, что всех взорвет, и выбежал на улицу.
Инцидент произошел на станции «Некрасовская». А уже на следующей станции - «Луговая» - пришлось высаживать всех пассажиров электрички, чтобы проверить брошенную сумку.
«Пассажир оставил в вагоне сумку с личными вещами. Об этом сообщили машинисту, он принял решение высадить пассажиров, вызвал сотрудников транспортной полиции и отогнал поезд в депо. Там кинологи с собаками проверили сумку и опасных устройств не обнаружили. В сумке находятся вещи и документы. Сейчас разыскивают их хозяина», - цитирует сообщение пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО интернет-издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU