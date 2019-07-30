В "Лужниках" откроется новый скалодром

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-30T15:31:01+03:00

Там будут проводиться тренировки и соревнования для детей и взрослых

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Уже в сентябре в столичных «Лужниках» откроется новый скалодром. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

- В плане инфраструктуры – это уникальный и яркий спортивный объект, включающий шесть скалолазных стендов разного уровня сложности. Самый высокий достигает 16 метров. Современный дизайн и конструкция тренажеров позволяет скалолазам максимально комфортно заниматься спортом, - отметил он.

На скалодроме будут проводиться как тренировки, так и соревнования, в том числе международные. Тренироваться там смогут посетители абсолютно всех возрастов и уровней подготовки – от любителей до профессионалов. Стоимость занятий пока не уточняется. Там же будут проходит различные конкурсы и фестивали.

Скалодром располагается рядом с ГЦКЗ "Россия" (Государственный центральный концертный зал «Россия»). Это отдельная спортивная зона с собственными раздевалками и ресепшеном.

ИСТОЧНИК KP.RU