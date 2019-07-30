В "Лужниках" откроется новый скалодром
Уже в сентябре в столичных «Лужниках» откроется новый скалодром. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
- В плане инфраструктуры – это уникальный и яркий спортивный объект, включающий шесть скалолазных стендов разного уровня сложности. Самый высокий достигает 16 метров. Современный дизайн и конструкция тренажеров позволяет скалолазам максимально комфортно заниматься спортом, - отметил он.
На скалодроме будут проводиться как тренировки, так и соревнования, в том числе международные. Тренироваться там смогут посетители абсолютно всех возрастов и уровней подготовки – от любителей до профессионалов. Стоимость занятий пока не уточняется. Там же будут проходит различные конкурсы и фестивали.
Скалодром располагается рядом с ГЦКЗ "Россия" (Государственный центральный концертный зал «Россия»). Это отдельная спортивная зона с собственными раздевалками и ресепшеном.
ИСТОЧНИК KP.RU