Организаторы отказались проводить митинг 3 августа на проспекте Сахарова

СЕГОДНЯ 16:08 2019-07-30T16:08:43+03:00

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Организаторы, подавшие заявку на проведение 3 августа митинга в поддержку незарегистированных кандидатов в Мосгордуму, отказались проводить его на проспекте академика Сахарова. Площадка для акции была предложена мэрией Москвы, однако инициативная группа отказалась от нее. Столичные власти предупредили организаторов об ответственности в случае, если несанкционированный митинг все-таки будет проведен.

- Сегодня состоялись переговоры с заявителями, которые отказались проводить публичное мероприятие на проспекте академика Сахарова, - сообщил первый зам. руководителя департамента региональной безопасности города Москвы Василий Олейник. - В случае проведения акции ее организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, в столице уже прошли две акции в поддержку кандидатов в Московскую городскую думу. Первый митинг, проведенный в Москве 14 июля, не был согласован, второй, 20 июля, прошел по согласованию со столичными властями. В минувшую субботу, 27 июля, в Москве состоялась еще одна несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали из-за превышения числа недействительных подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU